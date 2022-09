Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gegen geparkten Anhänger geprallt

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montagabend gegen 18.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Albert-Maier-Straße. Mutmaßlich geblendet von der Sonne, fuhr ein 61 Jahre alter Pkw-Lenker auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf ein stehendes Fahrzeug aufgeschoben. Der Gesamtsachschaden wird auf über 7.000 Euro beziffert. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Freitagabend und Montagabend an einem in der Dorfwiesenstraße geparkten VW angerichtet. Weil der Verursacher danach einfach das Weite gesucht hat ohne sich um den Streifschaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Briefkasten und Zaun in Brand - Zeugen gesucht

Nachdem am Montag gegen 23.45 Uhr in der Hohentwielstraße in Fischbach ein Zaun und ein Briefkasten in Brand geraten sind, bittet die Polizei um Hinweise. Eine Anwohnerin war auf die Flammen aufmerksam geworden und konnte das Feuer, gemeinsam mit einem Helfer, rasch löschen. Die Beamten haben Ermittlungen eingeleitet und schließen eine Brandstiftung aktuell nicht aus. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, kann aktuell nicht beziffert werden.

Langenargen

Brand in Mehrfamilienhaus

Ein technischer Defekt war mutmaßlich die Ursache für einen Wäschetrockner-Brand am Montagabend kurz nach 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Bildstock. Die Feuerwehren aus Langenargen, Kressbronn und Friedrichshafen rückten mit einem Großaufgebot an, löschten den Brand und sorgten für die Durchlüftung des Hauses. Drei Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt, sie blieben glücklicherweise unverletzt. Die Bewohner konnten im Anschluss zurück ins Haus, der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Immenstaad

Autofahrer gefährdet Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Nachdem ein 86 Jahre alter Autofahrer am Montag gegen 9.30 Uhr in der Gehrenbergstraße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll, sucht die Polizei Zeugen. Ursache für die Fahrauffälligkeiten und die ungewollten Manöver war den ersten Erkenntnissen zufolge offenbar ein gesundheitliches Problem des Seniors. Dieser stoppte seinen Dacia am Fahrbahnrand und wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 beim Polizeiposten Immenstaad zu melden.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 8 Uhr und 15 Uhr einen auf einem Bank-Parkplatz in der Jakob-Kessenring-Straße abgestellten Audi A4 beschädigt hat. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite. Der hinterlassene Sachschaden an der hinteren linken Tür beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

