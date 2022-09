Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrüger ergaunern Goldunzen

Um Goldunzen im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags ist ein 91-Jähriger am vergangenen Freitag von dreisten Betrügern gebracht worden. Die Täter meldeten sich per Telefon bei dem Senior und gaukelten ihm vor, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie müsse nun ins Gefängnis, wenn keine Kaution gestellt werde. Durch geschickte Gesprächsführung mit einer angeblichen Polizistin, einem angeblichen Staatsanwalt und letztlich der vermeintlichen Tochter brachten die Betrüger den 91-Jährigen dazu, einer Übergabe der Unzen zuzustimmen. In der Nähe des Goetheplatzes holte ein Bote, der als etwa 50 Jahre alt und als 165 bis 170 cm groß beschrieben wird, das Gold ab. Der Abholer soll blond gewesen sein, habe ein rötliches Gesicht gehabt und eine Jeans sowie ein langes rosafarbenes Hemd getragen. Erst kurz nach der Übergabe kamen dem 91-Jährigen Zweifel an der Geschichte und er wandte sich an den Notruf. Zwischenzeitlich ermittelt die Kriminalpolizei gegen die Unbekannten. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder denen gegen 13 Uhr der Bote im Bereich des Goetheplatzes aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden. Die Polizei warnt nochmals eindringlich: Lassen Sie sich am Telefon nicht von Betrügern überrumpeln! Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110! Weitere Infos finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Ravensburg

Mit Soft-Air-Waffe auf Passanten geschossen

Aus einem vorbeifahrenden Wagen wurde am Montag kurz vor 20 Uhr im Bereich des Frauentor-Kinos in der Gartenstraße mit einer Soft-Air-Waffe auf Passanten geschossen. Zwei 34 Jahre alte Männer wurden dabei am Knie und im Gesicht getroffen, erlitten aber glücklicherweise keine Verletzungen. Bei dem Wagen, aus dem geschossen wurde, handelte es sich um einen blauen Mercedes, der wohl nach den Schüssen in Richtung Weingarten davongefahren sei. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Pkw und entdeckte ihn parkend in der Waldseer Straße an einer Tankstelle. Die Soft-Air-Waffe befand sich ebenfalls im Auto und wurde von der Polizei sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 20 Jahre alte Sohn des Wagenbesitzers mit dem Auto unterwegs. Ob er oder ein Mitfahrer für die Schüsse verantwortliche ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die nun das Polizeirevier Ravensburg führt.

Ravensburg

Nach unbefugter Spritztour - Polizei sucht Zeugen

Offensicht ohne Zustimmung der Besitzer hat sich ein Unbekannter in der letzten Nacht das Auto eines Ehepaars aus der Südstadt genommen. Der Täter fuhr mit dem schwarzen Ford Galaxy wohl von der Urbanstraße los. Welche Strecke er gefahren ist, kann nicht genau nachvollzogen werden - letztlich ließ er das Auto aber mittig auf der Fahrbahn im Hirschgraben stehen. Gegen kurz vor 5.30 Uhr wurden andere Verkehrsteilnehmer auf den Wagen aufmerksam, welche die Polizei verständigten. Die Beamten ermittelten die Besitzer, die bis dato das Fehlen des Wagens noch nicht bemerkt hatten. Das Polizeirevier Ravensburg hat nun Ermittlungen wegen des unbefugten Pkw-Gebrauchs eingeleitet. Personen, die Hinweise zu demjenigen geben können, der in der Nacht mit dem Auto unterwegs war, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Horgenzell

Diebe stehlen Geldkasse

Eine an einem Selbstbedienungskühlschrank angebrachte Geldkassette haben Diebe zwischen Samstagabend und Montagmorgen gestohlen. Die Täter hebelten an dem in Hasenweiler-Einhalden stehenden Kühlschrank die aufgeschraubte Geldkasse weg, in dem sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden haben dürfte. Nach den Dieben sucht nun die Polizei Ravensburg, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Leutkirch

Mehrere Autos prallen auf Bundesstraße zusammen

Insgesamt vier Autos waren am Montag gegen 11.30 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 465 zwischen Diepoldshofen und Reichenhofen beteiligt, bei dem es mehrere Verletzte gab. Eine 24 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte auf dem Weg nach Reichenhofen zu spät, dass der vor ihr fahrende Verkehr wegen eines entgegenkommenden Polizeifahrzeuges mit Blaulicht und Martinshorn langsamer wurde. Sie fuhr in der Folge auf den Hyundai vor ihr auf, sodass dessen 33 Jahre alte Fahrerin dabei leicht verletzt wurde. Eine hinter dem VW fahrende 30-Jährige in einem Mazda erkannte den Unfall vor ihr rechtzeitig und wich, um eine Folgekollision zu verhindern, nach links aus. Der hinterherfahrende 23-jährige Renault-Fahrer erkannte die Situation hingegen nicht schnell genug und fuhr wuchtig auf den verunfallten VW auf. Dieser wurde durch die Kollision nach links geschleudert und prallte gegen den Mazda, dessen Fahrerin der Kollision zuvor ausgewichen war. Der Renault-Fahrer sowie die VW-Lenkerin erlitten durch den Zusammenprall leichte Verletzungen und wurden, wie auch die verletzte Hyundai-Lenkerin, durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch betreut. An den vier Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro. Der Renault war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

Wangen

Autofahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Alkoholeinwirkung dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein 47 Jahre alter Autofahrer am Montag gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Ladengeschäft in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Beim Einparken fuhr der Skoda-Fahrer über einen Grünstreifen und prallte gegen einen abgestellten VW Polo. An diesem entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro, während sich der entstandene Schaden am Skoda auf rund 1.500 Euro belaufen dürfte. Ein Atemalkoholtest im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ergab, dass der 47-Jährige über 0,5 Promille intus hatte. Die Konsequenz für ihn war die Entnahme einer Blutprobe in einem Klinikum. Sollte die Untersuchung seines Blutes die zu hohe Alkoholkonzentration bestätigen, hat er mit einer entsprechenden Strafanzeige zu rechnen.

Aulendorf

Schulbus in Unfall verwickelt

Am ersten Schultag war ein Schulbus in Steinenbach an einem Unfall beteiligt, bei dem sich glücklicherweise keiner der Insassen verletzt hat. Der 47-jährige Busfahrer befuhr die Arnold-Janssen-Straße zur Wendeplatte des Studienkollegs und nahm dabei einem Autofahrer die Vorfahrt. Dieser bog mit seinem VW von der Karl-Rehm-Straße in die Arnold-Janssen-Straße ein und prallte dabei mit dem von links kommenden Schulbus zusammen. Bei der Kollision entstand am Auto ein Schaden von rund 5.000 Euro, während sich dieser am Schulbus auf rund 8.000 Euro belaufen dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell