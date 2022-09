Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannte treiben Unwesen in Schule

In einem Schulgebäude in der Hohenzollernstraße haben sich während der Sommerferien bislang unbekannte Personen aufgehalten. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge gelangten die Unbekannten auf noch unklare Weise in das Schulgebäude und veränderten Einrichtungsgegenstände. An einem Rechner bauten die Täter den Arbeitsspeicher aus und entwendeten diesen. Der insgesamt entstandene Sachschaden fällt eher gering aus. Personen, die insbesondere zwischen dem 3. August und vergangenem Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

Diebe knacken Bezahlautomat

Einen Bezahlautomat an einer Tankstelle in der Bittelschießer Straße haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgebrochen und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 3 und 4 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau

Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Auf einen 34 Jahre alten Autofahrer wurde eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau am Montag kurz vor 18 Uhr in der Martin-Staud-Straße aufmerksam. Weil der Mann Gas gab, als er die Beamten bemerkte, und kurz darauf auf einem Parkplatz anhielt und mit seinem Beifahrer den Platz wechselte, nahmen ihn die Polizisten genauer unter die Lupe. Schnell stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Die Polizisten untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, muss der Mann zudem mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Herbertingen

Traktor brennt aus

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Montag gegen 11.30 Uhr auf einem Acker im Bereich Heßlinger Straße / Lourdes-Kapelle ein Traktor ausgebrannt. Dem 48 Jahre alten Fahrer gelang es noch vor Brandausbruch, den Anhänger abzuhängen und die Zugmaschine auf dem Feld abzustellen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch einen wirtschaftlichen Totalschaden an dem Fendt in Höhe von rund 50.000 Euro nicht abwenden. Personen wurden nicht verletzt.

Herbertingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 8 Uhr an der Abfahrt der B 32 entstanden. Ein 20-jähriger Citroen-Lenker fuhr von der Bundesstraße in Richtung Herbertingen ab und missachtete an der Einmündung zur K 8261 die Vorfahrt eines Fiat-Fahrers. Bei der wuchtigen Kollision der beiden Fahrzeuge wurden weder der Unfallverursacher, noch der 29-jährige Fiat-Lenker verletzt. An beiden Wagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

