Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Die Scheibe eines Gebäudes in der Scheffelstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Friedrichshafen

Audi auf Abwegen

Den Treppenabgang der Unterführung am Stadtbahnhof mit einer Tiefgarageneinfahrt verwechselt hat eine 51-jährige Audi-Fahrerin am Sonntagmittag. Ortsunkundig und offenbar beirrt durch eine Beschilderung lenkte sie ihren A5 in Richtung der Treppe. Der Unterboden des Wagens setzte bereits auf der ersten Stufe auf, woraufhin die Fahrt vorläufig endete. Ein Abschleppdienst musste anrücken und den Wagen bergen. Die Frau und deren Mitfahrer hatten jedoch Glück im Unglück: Bei der Irrfahrt wurde lediglich ein kleiner Teil der Treppenstufe beschädigt. Beide Insassen kamen mit den Schrecken davon, der Audi blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Meckenbeuren

Betrunken mit Rad gestürzt

Über zwei Promille hatte ein 53-jähriger Mann intus, als er am Sonntagabend in der Tettnanger Straße gestürzt ist. Zeugen hatten den verletzten Radler auf dem Gehweg unter seinem E-Bike liegend angetroffen und daraufhin den Rettungsdienst verständigt. Weil der Verdacht besteht, dass der Mann alkoholisiert gefahren war, ermittelt die Polizei und veranlasste eine Blutentnehme in einer Klinik. Der 53-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Frickingen

Mann außer Rand und Band

Mit strafrechtlichen folgen muss ein 56-jähriger Mann rechnen, der am Montagmorgen gegen 3 Uhr Beamte angegriffen, bedroht und beleidigt hat. Auf der Anfahrt zu einem Polizeieinsatz rannte der vollkommen aufgebrachte Mann aus einem dunklen Hof auf die Kirchstraße. Aus seinem Unmut über die Polizei machte er dabei keinen Hehl. Vollkommen in Rage geraten, rannte er wild um sich schlagend auf den Streifenwagen zu. Erst nachdem weitere Polizisten zur Unterstützung kamen, ließ der augenscheinlich deutlich alkoholisierte Mann allmählich von weiteren Drohungen und Beleidigungen ab. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der 56-Jährige in die Obhut seines Bekannten übergeben. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Meersburg

Schmierfinke besprühen Fassade

Mit Graffiti haben Unbekannte am Wochenende die Fassade eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes in der Unteruhldinger Straße beschmiert. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die zwischen Freitagabend und Samstagvormittag Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Meersburg

Unbekannter Rennradfahrer flüchtet nach Unfall

Nach einem Unfall am Samstag gegen 23.40 Uhr im Bereich der L 201 ist ein Rennradfahrer einfach davongefahren. Eine 54 Jahre alte Frau war aus einem Bus ausgestiegen und unmittelbar von dem unbekannten Radler touchiert worden. Während der Zweiradfahrer offenbar unbeirrt weiterfuhr, stolperte die 54-Jährige und verletzte sich dabei am Knöchel. Hinweise zum Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Polizei stoppt betrunkenen Motorroller-Fahrer

Die Weiterfahrt untersagt haben Polizeibeamte einem 23-Jährigen, der am späten Sonntagabend mit seinem Motorroller in Meersburg unterwegs war. Die Polizisten waren auf die Schlangenlinienfahrt aufmerksam geworden und stoppten den jungen Mann. Bei der Kontrolle kam den Polizisten recht schnell eine Alkoholfahne entgegen. Die Atemalkoholmessung zeigte einen Wert von weit über zwei Promille an und erhärtete somit den Verdacht. Der 23-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie ein Fahrverbot.

