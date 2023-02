Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Audi gestohlen - Einbruch in Gaststätte - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch - Diebstahl - Schaufensterscheibe beschädigt - Katalysatorendiebstahl

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. Einen Außenspiegel eines grauen Skoda Octavia traten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (10.02.) ab. Zur Tatzeit stand das Auto - an dem Sachschaden von circa 200 Euro entstand - in der Amand-Ney-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Audi gestohlen

Künzell. In der Nacht zu Freitag (10.02.) stahlen Unbekannte einen weißen Audi Q7 im Wert mehrerer tausend Euro. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug - mit den amtlichen Kennzeichen FD-NK 11 - in der Turmstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. Eine Gaststätte am Konrad-Adenauer-Platz wurde in den frühen Morgenstunden des Freitags (10.02.), zwischen 0.50 Uhr und 6.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Da hierdurch ein akustischer sowie visueller Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter vermutlich umgehend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Dennoch entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Horas. Unbekannte versuchten am frühen Samstagmorgen (11.02.), gegen 4.50 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Liede" einzubrechen. Zunächst hebelten die Täter an einer Terrassentür des Hauses. Diese hielt jedoch stand. Anschließend leuchteten die Einbrecher nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit Taschenlampen in den Wohnraum. Als eine Bewohnerin auf die Lichtkegel aufmerksam wurde, flüchteten die Unbekannten schließlich unerkannt. Es entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrparteienhaus

Horas. In ein Mehrparteienhaus brachen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des Samstags (11.02.), zwischen 5 Uhr und 5.15 Uhr ein. Zunächst hebelten die Einbrecher mehrere Kellertüren auf. Anschließend hebelten sie auch an mehreren Wohnungstüren, die den Einbruchsversuchen jedoch stand hielten. Als ein Bewohner auf die Geräusche aufmerksam wurde, flüchteten die Täter unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnhaus

Fulda. Ein Unbekannter stahl am Samstagmorgen (11.02.), gegen 5.50 Uhr, einen Geldbeutel aus einem Einfamilienhaus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschaffte sich der Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise unerlaubten Zutritt zu dem Wohnraum. Anschließend stahl er die Geldbörse samt noch unklaren Inhalts aus einer Jacke an der Garderobe und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Unbekannte kann als männlich, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, circa 25 bis 25 Jahre alt, mit schlanker Statur, Bart und kurzen, braunen Haaren mit Geheimratsecken beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und einen Pullover mit weißen Zeichen auf der Kapuze. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schaufensterscheibe beschädigt

Fulda. Die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Lindenstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (12.02.). Hierdurch entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatorendiebstahl

Fulda. Aus einem Pkw vor einer Werkstatt in der Habelbergstraße bauten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (03.02.) und Samstag (11.02.) einen Katalysator aus. Anschließend entwendeten die Langfinger das Bauteil im Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell