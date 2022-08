POL-MS: Metallträger auf Holzkonstruktion transportiert - Polizisten stoppen Sattelzug

Münster (ots) - Nach einem Unfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin am Mittwochvormittag (24.8., 10:30 Uhr) am Kardinal-von-Galen-Ring Ecke Waldeyerstraße ist die Polizei auf der Suche nach einem Autofahrer. Dieser war den bisherigen Erkenntnissen zufolge nach rechts abgebogen und hatte dabei die querende Fahrradfahrerin am Hinterrad touchiert und leicht verletzt. ...

mehr