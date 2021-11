Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wildunfälle zwischen Wintersdorf und Lehma

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Am 05.11.2021 um 17:45 Uhr erfasste ein Lkw DAF auf der Straße zwischen Lehma und Wintersdorf eine die Straße querendes Wildschwein. Diese verendete an der Unfallstelle. Am Lkw selbst entstand Sachschaden.

Am 08.11.2021 um 06:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw Subaru die Straße zwischen Wintersdorf und Lehma als ein Reh die Straße überquerte. Dieses wurde durch den Pkw erfasst und verendete an der Unfallstelle. Hier entstand Sachschaden am Pkw. Der zuständige Jagdpächter wurde jeweils verständigt.

