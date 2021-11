Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: gefährliche Körperverletzung

Gera (ots)

Am 05.11.2021 um 23:10 Uhr wurde in Gera, Neue Straße ein 21-jähriger Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Der 23 Jahre alte Täter schlug ohne Vorwarnung auf den Geschädigten ein und verletzte ihn mit einem unbekannten Gegenstand an der Hand. Beide Personen kennen sich, so dass der Täter ermittelt werden konnte. (CD)

