Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Altenburg (ots)

Am Freitag gegen 23:00 Uhr kam es auf der B93 im Bereich der Auffahrt zur B7 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 26-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes befuhr die B93 aus Richtung Altenburg kommend in Fahrtrichtung Mockern und wollte nach links auf die Auffahrt zur B7 abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 21-jährigen VW-Fahrer und es kam zum Verkehrsunfall. Neben den beiden Fahrzeugführern verletzte sich auch die Mitfahrerin im Pkw VW. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Bereich der Unfallstelle war für mehr als eine Stunde gesperrt.

