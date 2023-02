POL-OH: Reifen zerstochen

Fulda (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Fulda. Einen Außenspiegel eines grauen Skoda Octavia traten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (10.02.) ab. Zur Tatzeit stand das Auto - an dem Sachschaden von circa 200 Euro entstand - in der Amand-Ney-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon ...

