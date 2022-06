Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Frau aus Rheine übergibt hohe Geldsumme an Betrüger, erneuter Appell der Polizei

Rheine (ots)

Eine ältere Frau aus Rheine ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Die 84-Jährige wurde am vergangenen Freitagnachmittag (17.06.22) mehrfach von unbekannten Anrufern kontaktiert und in längere Gespräche verwickelt. Auch ihr Lebensgefährte wurde von den Betrügern angerufen. Die Täter schilderten einen angeblichen Unfall der Tochter der Frau. Bei diesem sei ein Mensch ums Leben gekommen. Nun sei eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro nötig, um die Tochter vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren. Die 84-Jährige schenkte dem Betrugsanruf Glauben und übergab einen fünfstelligen Eurobetrag an einen unbekannten Kurier. Die Polizei erinnert erneut an die verschiedenen perfiden Maschen von Telefonbetrügern. Ob ein Schockanruf wie im aktuellen Fall, Anrufe von falschen Polizisten oder angeblichen Enkeln - wenn am Telefon Geld gefordert wird, sollten Angerufene sofort misstrauisch werden. Die Polizei appelliert:

- Wenn Sie nicht sicher sind, wer Sie anruft, legen Sie einfach auf! - Überprüfen Sie die von den Unbekannten gemachten Angaben, indem Sie selbst ihre richtigen Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer kontaktieren! - Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort "Whatsapp-Betrug" - gestellt werden! - Holen Sie sich im Zweifel Hilfe bei guten Freunden oder engen Verwandten! - Kontaktieren Sie bei jedem Betrugsversuch oder Betrug die Polizei!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell