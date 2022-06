Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Müllcontainer brennt nieder

Ochtrup (ots)

An einer Firma an der Winkelstraße ist am Donnerstagabend (16.06.22) gegen 23.00 Uhr ein Müllcontainer in Brand geraten. Der Container, der schräg gegenüber dem Eingang zum Stadtpark steht, brannte komplett nieder. Zeugen hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Wie der Container in Brand geriet, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon 02553/9356-4155.

