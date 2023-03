Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Auffahrunfall geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 03.03.2023, 19.05 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 21-Jährige befuhr die Heidener Straße gegen 19.05 Uhr in Richtung Bundesstraße 67. Als die Borkenerin verkehrsbedingt abbremste, sei der Wagen hinter ihr auf ihren geprallt, so die Fahrerin. Die Verursacherin sei daraufhin an ihrem Auto vorbeigefahren und habe sich entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

