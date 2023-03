Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Geparktes Auto mutwillig beschädigt

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Lönsstraße;

Tatzeit: 04.03.2023, zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr;

Drei Scheiben eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag an einem geparkten Wagen in Borken-Weseke. Das Fahrzeug hatte an der Lönsstraße gestanden, wo es zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr zu der Tat kam. Darüber hinaus wies der Pkw Kratzer und Dellen auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell