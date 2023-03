Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Zigarettenautomat gesprengt und geflüchtet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Raiffeisenring;

Tatzeit: 04.03.2023, 22.40 Uhr;

Gesprengt haben Unbekannte am Samstagabend in Bocholt-Mussum einen Zigarettenautomaten. Das Geschehen spielte sich gegen 22.40 Uhr am Raiffeisenring ab, wo der Automat am Parkplatz eines Lokals stand. Nach Zeugenangaben flüchteten mindestens zwei Männer nach der Tat mit einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Bundesstraße 67. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell