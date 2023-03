Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Diebe stehlen vier Pedelecs

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Am Kalkbruch sowie Kaikhoffs Weg;

Tatzeit: 04.03.2023, zwischen 21.40 Uhr und 23.00 Uhr;

In Ahaus-Wüllen haben Diebe insgesamt vier Pedelecs gestohlen. Aus einer Garage auf einem Grundstück an der Straße Am Kalkbruch erbeuteten die Täter am späten Samstagabend zwei Elektroräder vom Typ Cube Reaction Hybrid EXC, Modell Allroad sowie Modell Trapez. Der zweite Diebstahl spielte sich an der Straße Kaikhoffs Weg ab. Dort ließen die Unbekannten ebenfalls am späten Samstagabend aus einer Garage zwei Pedelecs vom Typ Haibike Sduro Trekking mitgehen, beide grau, schwarz und rot lackiert. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell