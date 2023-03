Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Werkzeug und Reifen gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Kruppstraße;

Tatzeit: zwischen 03.03.2023, 17.30 Uhr, und 04.03.202, 11.00 Uhr;

Unbekannte Täter sind in Ahaus in der Nacht zum Samstag in zwei Firmen eingedrungen. Beide Tatorte liegen an der Kruppstraße. Im ersten Fall hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, im zweiten Fall machten sie sich mit Gewalt an einem Eingangstor zu schaffen. Bei beiden Taten hatten sie es offensichtlich auf Werkzeug abgesehen; aus einer der betroffenen Firmen entwendeten die Täter unter anderem auch 13 Sätze Reifen samt Stahlfelgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell