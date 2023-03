Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin lebensgefährlich verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Doetkottenweg/Robert-Koch-Straße;

Unfallzeit: 03.03.2023, 09.40 Uhr;

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 86 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gronau am Freitagmorgen. Die Gronauerin war gegen 09.40 Uhr auf der Robert-Koch-Straße von der Alstätter Straße kommend in Richtung Doetkottenweg unterwegs. In der Einmündung Robert-Koch-Straße/Doetkottenweg kollidierte sie mit dem Wagen eines 47-Jährigen. Der Gronauer wollte vom Doetkottenweg nach links abbiegen. Mutmaßlich nahm der Autofahrer die Kurve zu eng und geriet dabei in den Gegenverkehr. Der Rettungsdienst brachte die Pedelecfahrerin in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. (db)

