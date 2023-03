Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Mit Klinkerstein Haustürscheibe eingeworfen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Schelverweg;

Tatzeit: 03.03.2023, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr;

Ein Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Gronau-Epe schlug in der Nacht zum Freitag fehl. Ein Unbekannter hatte zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr mit einem Klinker eine Haustür am Schelverweg eingeworfen. In das Innere gelangte er nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

