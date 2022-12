Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Einbruch in ein Reihenhaus

Karlsruhe (ots)

Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus kam es am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Oststadt. Dort verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 18:50 Uhr über den Garten Zutritt auf ein Anwesen in der Töpperstraße. Die Einbrecher versuchten eine Terrassentür gewaltsam aufzuhebeln, was ihnen misslang. Danach schlugen sie ein Fenster zum Wintergarten ein, um in das Innere des Wohnhauses zu gelangen. Bei ihrem Beutezug nahmen die Diebe eine Handtasche mit Geldbeutel sowie Bargeld an sich. Über die genaue Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell