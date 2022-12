Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher unterwegs in Karlsruher Stadtteilen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Dienstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in Beiertheim-Bulach einzudringen.

Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigten die Täter offenbar über die Balkontüre in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung einzubrechen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch vermutlich an deren Doppelverglasung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Marxzeller Straße in Rüppurr kam es ebenfalls am Dienstagnachmittag. Dort versuchten Unbekannte zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen, was ihnen aber misslang. Danach schlugen sie die Scheibe eines Fensters ein, um in das Innere des Wohnhauses zu gelangen. Hier durchsuchten die Diebe mehrere Räume und nahmen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro an sich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell