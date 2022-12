Trier (ots) - Am 20.12.2022 kam es gegen 12:45 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Trier zu einer Körperverletzung durch eine weibliche Täterin. Die Geschädigte befand sich gerade in der Schlange an einem Geldautomaten, als sie durch die ihr unbekannte Frau angegriffen wurde. Die Geschädigte wurde durch den Angriff am Kopf sowie an beiden Händen und ihren Knien ...

