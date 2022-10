Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter Autofahrer prallt frontal gegen einen Baum

Mit strafrechtlichen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss der 31-jährige Fahrer eines Fords rechnen, nachdem er am Sonntag um kurz vor 24 Uhr auf der Altschmeierstraße verunfallte. Der Mann war von Nusplingen kommend in Fahrtrichtung Unterschmeien unterwegs, als er in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und dort frontal gegen einen Baum prallte. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen Polizisten bei dem 31-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies, der Mann war mit über 1,8 Promille unterwegs und musste aufgrund dessen die Beamten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Das Fahrzeug musste aufgrund des entstandenen wirtschaftlichen Totalschadens in noch nicht bekannter Höhe abgeschleppt werden. Der 31-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Inzigkofen

Unfall auf Bundesstraße

Ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Montag gegen 13.30 Uhr auf der B 313 kam. Der 80-jährige Lenker eines Wohnmobils war auf der Bundesstraße unterwegs, missachtete in einer Rechtskurve das Rechtsfahrgebot und prallte gegen einen entgegenkommenden Skoda. Durch die Kollision wurden zahlreiche Trümmerteile umhergeschleudert, wovon eines den Opel einer 65-Jährigen traf und beschädigte. Die 34-jährige Lenkerin des Skoda wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur Reinigung der Unfallstelle war die Feuerwehr im Einsatz, welche die Trümmerteile beseitigte. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mengen / Ostrach

Diebstahl aus mehreren Hofläden - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Montag mehrere Automaten und Geldkassetten auf. Im Bereich Mengen hat der Unbekannte am Montagmittag zwischen 12.20 Uhr und 14.30 Uhr an einer Milchtankstelle in der Habsthaler Straße die gefüllte Geldkassette entwendet, wodurch ein Schaden im zweistelligen Euro-Bereich entstand. Außerdem wurde in der Nacht zum Montag an dem dortigen "Milchhäusle" der Rohmilchautomat aufgebrochen, Bargeld in dreistelliger Höhe und Bestandteile des Automaten entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.400 Euro beziffert. Zudem kam es auch zu weiteren Aufbrüchen von Automaten an Hofläden im Bereich Ostrach, wo sich der Unbekannte an einem Hofladen in der Seestraße und an zweien in der Mühlbergstraße zu schaffen machte. Inwieweit dort Automaten tatsächlich aufgebrochen wurden und ob Bargeld entwendet wurde ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Von einem Zusammenhang der Taten wird derzeit ausgegangen, das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt. Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Misslungene Unfallflucht

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Freitagabend und Samstag einen am Straßenrand geparkten Renault. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um seine Pflichten und fuhr von der Örtlichkeit davon. Nicht schlecht gestaunt haben die Polizisten, die bei der Unfallaufnahme das Kennzeichen des Verursachers am beschädigten Fahrzeug entdeckten. Mutmaßlich löste sich dieses beim Aufprall und blieb am Renault stecken, was die Ermittlung des 27-jährigen mutmaßlichen Unfallverursachers ermöglichte. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Der 27-Jährige muss nun mit strafrechtlichen sowie führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wald

Überholvorgang zu spät erkannt

Mutmaßlich weil ein 56-jähriger Audi-Fahrer den Überholvorgang eines 58-jährigen nachfolgenden VW-Lenkers zu spät erkannte, kollidierten die beiden Fahrzeuge am Montag um kurz nach 17 Uhr auf der L 194. Der Lenker des Audi beabsichtigte den vor ihm fahrenden Bus zu überholen, scherte mit seinem Fahrzeug aus und übersah dabei, dass er bereits von dem VW überholt wurde. Dadurch kam es zum Streifvorgang zwischen den Pkw. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

