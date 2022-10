Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Eskalierter Streit

Zu einer handfesten Auseinandersetzung rückte die Polizei am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr in die Paulinenstraße aus. Eine deutlich alkoholisierte 29-jährige Frau war auf der Straße mit ihrem 31-jährigen Ex-Freund aneinandergeraten. Im Laufe des Streits, bei dem sich beide leichte Blessuren zuzogen, soll die Frau mit einem Hammer die Frontscheibe des geparkten Pkw eines Bekannten zertrümmert haben. Die Polizei ging dazwischen und konnte eine weitere Eskalation verhindern. Sowohl auf den leicht alkoholisierten Mann, als auch auf die Frau kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Friedrichshafen

Pöbelnder Gast von Polizei gestoppt

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 46-jähriger Mann rechnen, der am Montagabend gegen 21 Uhr zunächst in einer Gaststätte in der Friedrichstraße negativ aufgefallen und im Anschluss alkoholisiert weggefahren ist. Als der Mann anwesende Personen verbal angegangen hatte und zunehmend aggressiv wurde, verständigte das Personal die Polizei. Die Beamten trafen den alkoholisierten 46-Jährigen im näheren Umfeld an und erteilten ihm einen Platzverweis, dem er nachkam. Kurze Zeit später wurde die Streife erneut auf ihn aufmerksam, als er mit einem E-Scooter durch die Stadt fuhr. Da die Atemalkoholmessung bei der folgenden Kontrolle über 1,8 Promille ergab, musste der 46-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet, neben einer Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung, auch ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kressbronn

Von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden hat die 30-jährige Fahrerin eines Kleinlastwagens angerichtet, als sie am Montag gegen 13.45 Uhr in der Bodanstraße von der Fahrbahn abgekommen ist. Sie kollidierte zunächst mit einem Stein am rechten Straßenrand, überfuhr im Anschluss Sperrmüll und kam in der Folge an der Laterne auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die 30-Jährige, die über Unwohlsein während der Fahrt klagte, wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst untersucht. Als Unfallursache schließt die Polizei gesundheitliche Probleme der Lenkerin nicht aus. Am Lastwagen entstand rund 3.000 Euro Sachschaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um die Lampensäule und die Sicherung der freiliegenden Kabel kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr.

Überlingen

Senior ausgeraubt

Nachdem ein 80 Jahre alter Mann am Montagmorgen um kurz vor 1 Uhr in der Luziengasse von einem Unbekannten angegangen und bestohlen wurde, ermittelt die Kriminalpolizei. Der Senior gibt an, von einem Mann zu Boden gerissen und bestohlen worden zu sein. Der Täter suchte im Anschluss mit der Geldbörse des Mannes, in der sich Dokumente und ein niedriger Bargeldbetrag befand, in Richtung Gradebergestraße das Weite. Der 80-Jährige beschreibt den Unbekannten als rund 30 - 40 Jahre alt, stämmig, etwa 180 - 185 cm groß und dunkel gekleidet. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Ergreifen eines Tatverdächtigen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei Friedrichshafen zu wenden.

Überlingen

Betrunkener Radler

Weil er betrunken mit seinem Rad unterwegs war, muss ein 55-jähriger Radler mit einer Anzeige rechnen. Polizeibeamte waren im Bereich des Landungsplatzes auf den augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam geworden. Die Aufforderungen, anzuhalten, nahm er, mutmaßlich aufgrund seiner Ohrhörer, zunächst nicht wahr. Kurze Zeit später gestoppt, ergab die Atemalkoholmessung bei ihm einen Wert von über drei Promille. Der 55-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Da der Mann ohne berechtigte Gründe ein Einhandmesser bei sich hatte, drohen ihm, neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, weitere rechtliche Konsequenzen. Die Polizisten stellten das Messer sicher.

