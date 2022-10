Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 03.10.2022 aus dem Landkreis Ravensburg.

Leutkirch (ots)

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Zu Farbschmierereien kam es von Freitag auf Samstag in Leutkirch im Bereich der Grundschule Oberer Graben und dem Skaterplatz. Es wurde an einem Gebäude sechs Mal ein Schriftzug aufgesprüht, sowie ein verfassungswidriges Symbol. Auf dem Skaterplatz wurde ebenfalls ein 80 x 80cm großes Nazi-Symbol aufgesprüht.

Horgenzell

Zusammenstoß zwischen Pedelec und Fußgänger

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Montagmorgen auf einem Rad-/Fußweg zwischen Horgenzell und Baumgarten. Ein 16jähriger Pedelec-Fahrer prallte hier in der Dunkelheit gegen einen 30jährigen Fußgänger. Im Gegensatz zu dem 16jährigen, der unverletzt blieb, zog sich der Fußgänger eine Gesichtsfraktur zu und verlor das Bewusstsein. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Verkehrsteilnehmer standen deutlich unter Alkoholeinwirkung. Es wurde bei beiden eine Blutentnahme durchgeführt. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell