Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wolfegg

Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:36 Uhr, der 20-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza, als er die L316 von Wolfegg in Richtung Alttann befuhr. Vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke. Im Anschluss kippte der Seat um, landete auf dem Dach und schlitterte noch 20 Meter weit. Der Fahrer blieb hierbei zum Glück unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

BAB 96 / Leutkirch

Überhöhte Geschwindigkeit führt zum Unfall

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag der 66-jährige Lenker eines BMW`s M4 bei einem Unfall zu, als er auf der A96 von München nach Lindau fuhr. Vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der BMW mit einem Verkehrsschild und überschlug sich mehrfach. Der schwerverletzte Fahrer und seine leichtverletzte Beifahrerin kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 80.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell