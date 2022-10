Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Einbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Gebäude eines Erlebnisbetriebs in der Schützenstraße. Im Gebäude brachen sie mehrere Spielautomaten und einen Tresor auf. Über die Höhe des erlangten Diebesgutes liegen noch keine genaueren Daten vor. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

