Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen, hohem Sachschaden und Vollsperrung

Schleiz (ots)

Der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges verursachte am Montag, 26.09.2022, gegen 19:00 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 9 in Richtung Berlin. Er fuhr zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Dittersdorf im rechten von drei Fahrstreifen. Dabei kam er leicht nach links auf den Standstreifen. Dort stand auf Grund eines Reifenplatzers der Sattelzug eines 66-Jährigen, der auf der rechten Seite des Aufliegers das Rad wechselte. Der 56-Jährige fuhr mit seinem Sattelzug gegen die linke hintere Seite des defekten Aufliegers, schleuderte über die Fahrbahn und kam mit der Zugmaschine in der rechten Leitplanke zum stehen. Der Auflieger stand quer auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen. Die Ladung, Getränkeflaschen, verteilte sich teilweise auf der Fahrbahn. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 66-Jährige wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 320.000 EUR. Die Autobahn ist ggw. auf Grund der Bergungsarbeiten noch voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schleiz abgeleitet.

