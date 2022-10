Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bushaltestelle verwüstet

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die Verglasung an einer Bushaltestelle in der Kanalstraße eingeschlagen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Unfall beim Ausfahren aus Parkdeck

Nicht ohne Komplikationen ist am Montag kurz nach 18.30 Uhr das Ausfahren aus einem Parkdeck in der Seestraße für eine 73 Jahre alte Autofahrerin verlaufen. Weil sie zu weit vom Ticketautomaten entfernt stand, gurtete sich die Seniorin ab und öffnete die Fahrertür. Gleichzeitig rutschte sie mit ihrem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal ab. Ihr Wagen beschleunigte daraufhin, durchbrach die Schranke und prallte gegen das Eingangstor eines gegenüberliegenden Polizeigebäudes. Während die 73-Jährige unverletzt blieb, erlitt ihre 79-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Pkw der Seniorin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro, an der Schranke und dem Eingangstor Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Aulendorf

Mit gut drei Promille zur Tankstelle gefahren

Nicht um Sprit zu kaufen, sondern um sich weiteren Schnaps zu besorgen, ist am Montag gegen 12 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer zu einer Tankstelle in der Straße "Alte Kiesgrube" gefahren. Die Verkäuferin bemerkte, dass der Mann deutlich alkoholisiert war und gab ihm keinen weiteren Alkohol. Sie nahm ihm stattdessen den Autoschlüssel ab und rief die Polizei. Weil ein Alkoholtest knapp über drei Promille ergab, nahm die Polizeistreife den 56-Jährigen zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen den Mann aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam. Ihn erwarten nun nicht nur eine Strafanzeige und führerscheinrechtliche Konsequenzen, sondern auch die Rechnung für den unfreiwilligen Aufenthalt in der Arrestzelle.

Wangen

Frontalkollision fordert einen Verletzten

Eine leicht verletzte Person und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstag kurz nach 6 Uhr ereignet hat. Ein 29-Jähriger kam in der Simoniusstraße aus noch unbekannten Gründen mit seinem Suzuki auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Hyundai eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Ein Krankenwagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Wangen

Polizei zieht Fahrzeug aus dem Verkehr - Beamte beleidigt

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg haben am Montag gegen 22 Uhr im Stadtgebiet einen Pkw mit erheblichen Mängeln gestoppt. Unter anderem wies die Windschutzscheibe des Wagens einen Riss auf, die Beleuchtung funktionierte nicht richtig und die Scheibenwischer fehlten teilweise. Weil sich die vier Insassen nicht ausweisen konnten, begleiteten die Polizisten sie an deren vorübergehende Wohnanschrift. Dort untersagten sie dem 26-jährigen Fahrzeugbesitzer die Weiterfahrt und erhoben von dem Ausländer eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Euro-Bereich. Der 26-Jährige wird nun bei der Bußgeldbehörde angezeigt. Weil ein 29-jähriger Mitbewohner des Mannes die Beamten daraufhin beleidigte, muss er mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Auch er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Wangen

Unbekannter bricht in Hotel ein

In ein Hotel in der Herrenstraße ist in den frühen Morgenstunden des Montags ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür auf der Gebäuderückseite gelangte der Unbekannte in die Räumlichkeiten und brach dort mehrere Wertschränke auf. Daraus entwendete der Einbrecher Bargeld. Zeugen der Tat oder Personen, denen insbesondere zwischen 1.30 Uhr und 5 Uhr Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Wangen in Verbindung zu setzen.

Amtzell

Motorradfahrer wird geschnitten und stürzt

Mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 48 Jahre alter Motorradfahrer am Montag kurz nach 14.30 Uhr. Der 48-Jährige war mit seinem Sozius auf der K 7989 zwischen Amtzell und Hannober unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Biker überholt und geschnitten wurde. Um eine Kollision zu vermeiden, fuhr der 48-Jährige in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte dort. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik, der Sozius blieb unverletzt. Der Unbekannte fuhr indes weiter. Er soll mit einem rot-weißen Motorrad unterwegs und mit einem ebenfalls rot-weißen Lederkombi bekleidet gewesen sein. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny

Einbruchsversuch

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, in ein Lokal in der Schlossstraße einzubrechen. Der Einbrecher machte sich an der Hintertür zu schaffen, brach sein Vorhaben dann aber ab, ohne in das Gebäude zu gelangen. Personen, die in der Nacht im Bereich der Minigolfanlage Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Leutkirch

Auf Gegenspur geraten - Motorradfahrer stürzen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der K 7905 zwischen Merazhofen und Gebrazhofen zugetragen hat. Der 81 Jahre alte Lenker eines Opel war in Richtung Gebrazhofen unterwegs und kam aus noch ungeklärten Gründen immer weiter auf die Gegenfahrspur. Dort kamen ihm drei Motorradfahrer entgegen. Ein 37-Jähriger musste mit seiner Harley Davidson stark bremsen, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Eine nachfolgende gleichaltrige Kawasaki-Fahrerin leitete ebenfalls eine Bremsung ein, prallte dabei gegen die Harley und den Opel und stürzte auf die Fahrbahn. Der dritte Motorradfahrer wich in den Grünstreifen aus, um nicht mit der 37-Jährigen zu kollidieren, und stürzte dabei ebenfalls. Während am Opel Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wird dieser an der Harley auf rund 2.000 Euro und an der Kawasaki auf 4.000 Euro beziffert. An der Honda des im Grünstreifen gestürzten 38-Jährigen beträgt der Schaden rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell