POL-BO: Unfallflucht auf dem Westring - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Am gestrigen 25. März, gegen 17.50 Uhr, kam es in Herne auf der Horsthauser Straße in Höhe Hausnummer 178 zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Herner fuhr mit seinem Auto auf der Horsthauser Straße in Richtung Pöppinhauser Straße. In Höhe der Hausnummer 178 wollte er sein Fahrzeug nach einer Mittelinsel wenden. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Herner mit seinem Pkw hinter ihm und wollte diesen ...

