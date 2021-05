Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt - mutmaßlicher Verursacher flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Viersen-Dülken: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Viersener bei einem Verkehrsunfall auf der Gasstraße. Der mutmaßliche Umfallverursacher entfernte sich mit einem schwarzen Mercedes der A-Klasse vom Unfallort. Nach Schilderung des Jugendlichen war er am Montag gegen 13:00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Gasstraße in Richtung Viersener Straße unterwegs. In der Kurve an der Ecke zur Lange Straße sei ihm ein Pkw entgegengekommen, der auf seine Fahrspur geraten und ihn somit geschnitten habe. Beim Ausweichmanöver stürzte der Kradfahrer. Der Fahrer des schwarzen Mercedes der A-Klasse fuhr weiter, ohne sich um den Kradfahrer zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallflüchtigen und zum Unfallgeschehen unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (369)

