POL-HI: Alfeld Fahrzeug beschädigt

Hildesheim (ots) - Alfeld Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Freitag, 20.01.2023, zum Samstag, 21.01.2023, in 31061 Alfeld/OT Eimsen. Vermutlich zwischen 01.00 Uhr und 07.30 Uhr wurden an einem in der Heimbergstraße in einer Grundstückseinfahrt abgestellten PKW VW Golf durch einen bislang unbekannten Täter 2 Reifen zerstochen. Geschädigt ist eine 61-jährige Alfelderin. Hinweise auf den/die Täter nimmt die Polizei Alfeld unter Tel. 05181/91160 entgegen. ...

