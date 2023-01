Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Ladendieb

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein bislang unbekannter, ca. 30 bis 40 Jahre alter, männlicher Täter entwendete am Samstagnachmittag, 21.01.2023, gegen 15.50 Uhr, in 31061 Alfeld, Sedanstraße, aus dem Schuhgeschäft Deichmann in der Kauflandpassage 2 Paar Schuhe und flüchte fußläufig in Richtung Ständehausstraße. Eine Mitarbeiterin wurde auf den Ladendieb aufmerksam, da der Täter beim Verlassen des Verkaufsraumes durch die elektronisch gesicherte Ware einen akustischen Alarm ausgelöst hatte. Als die Mitarbeiterin den Mann ansprach, rannte dieser davon. Das Diebesgut hatte er offensichtlich in einem mitgeführten grauen Rucksack verstaut. Bei der späteren Überprüfung im Geschäft wurde festgestellt, dass 2 Paar Turnschuhe fehlten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den geflüchteten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160, zu melden./tsc

