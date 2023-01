POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Ottbergen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (Sti). Am 21.01.2023, gegen 00.50 Uhr teilt ein Anwohner dem Polizeikommissariat Sarstedt mit, dass es in der Ahrberger Straße zu einem Brand in einem Altpapiercontainers gekommen ist. Gegen 01.45 Uhr wird der Feuerwehr der Brand eines weiteren Papiercontainers am Festplatz in Sarstedt mitgeteilt. Beide Feuer werden durch die freiwillige Feuerwehr der Stadt Sarstedt gelöscht. Bislang konnte ...

