POL-HI: Sarstedt - Brand von zwei Altpapiercontainer

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 21.01.2023, gegen 00.50 Uhr teilt ein Anwohner dem Polizeikommissariat Sarstedt mit, dass es in der Ahrberger Straße zu einem Brand in einem Altpapiercontainers gekommen ist. Gegen 01.45 Uhr wird der Feuerwehr der Brand eines weiteren Papiercontainers am Festplatz in Sarstedt mitgeteilt. Beide Feuer werden durch die freiwillige Feuerwehr der Stadt Sarstedt gelöscht. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob die Container durch das Feuer beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

