Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Mayen, Alleestraße (ots)

Am 08.01.2023, gegen 15.00 h, stellten aus einem Weihnachtsurlaub zurückkehrenden Bewohner fest, dass in ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung im Erdgeschoss eingebrochen wurde. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über den rückwärtigen Garten Zugang zu einer Terrassentür und schoben dort den Rollladen hoch. Die Tür wurde aufgehebelt und die Wohnung wurde komplett nach Wertgegenständen durchsucht. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Kriminalpolizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell