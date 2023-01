POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Mayen (ots) - Am 07.01.2023, gegen 21:45 Uhr, wurden in der Straße Wasserpförtchen in Mayen an mehreren geparkten Fahrzeugen Reifen zerstochen. Durch eine Zeugin konnte eine männliche, dunkelbekleidete Person dabei beobachtet werden. Nachdem die Person die Zeugin bemerkt hat, entfernte sich die männliche Person in Richtung St. Veit Straße / Gerberstraße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

