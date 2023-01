Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ehrung für couragiertes Bürgerverhalten

Bild-Infos

Download

Polizei Cochem (ots)

Der Polizeipräsident des PP Koblenz ehrte Herrn Michael Zimmermann aus Klotten mit der "Bürgerurkunde" für couragiertes Bürgerverhalten im Rahmen des Mottos "Wer nichts tut, macht mit". Übereicht wurde die Urkunde im Gespräch mit EPHK Börsch und KHK Flick bei einer Tasse Kaffee bei der PI Cochem. Am 26.11.22 wurde ein Ehepaar beim Verlassen der Sparkasse in Kaisersesch mit einem Messer bedroht. Der Täter verlangte die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels und fuhr anschließend mit dem PKW der Geschädigten weg. Kurze Zeit später erschien der Täter mit dem PKW wieder am Tatort und stellte das Fahrzeug wieder dort ab. Dies beobachtete ein Zeuge, Michael Zimmermann. Als der Täter sich nach dem Abstellen des entwendeten PKWs entfernen wollte, schritt dieser Zeuge beherzt ein. Er packte den Täter und hielt ihn fest, bis er anschließend der Polizei überstellt werden konnte. Bei dem Täter handelte es sich um einen psychisch kranken Mann, der anschließend in eine Klinik verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell