POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Beim Abbiegen mit Straßenbahn kollidiert

Heidelberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Unteren Straße in Heidelberg. Drei bislang unbekannte Männer schlugen hier im Sanitärbereich gemeinsam auf einen 31-jährigen Besucher der Gaststätte ein, welcher hierdurch Verletzungen am Kopf und an der Hand erlitt. ...

