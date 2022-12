Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand in einer Bushaltestelle

Kranenburg (ots)

Am Sonntagmorgen (25. Dezember), gegen 02:15 Uhr, wurden durch unbekannte Täter die Holzsitzbank und ein Abfallbehälter in einer Bushaltestelle auf der Klever Straße in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Polizei mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die Täter hatten zuvor Zeitungen und Plakate angezündet. Durch den Brand entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell