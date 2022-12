Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kleve (ots)

Am Freitag 23.12.22 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 22:25 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus an der Merowingerstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo in Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell