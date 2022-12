Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau Schneppenbaum - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Discounter

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots)

Am Abend des 13. November 2022 ist ein unbekannter Täter in die Filiale eines Discounters an der Norbertstraße eingedrungen (siehe Meldung vom 15.11.2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5371157). Gegen 19:00 Uhr öffnete er gewaltsam die Schiebetür am Eingang der Filiale, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend nahm der Täter Tabakwaren aus dem Kassenbereich an sich, packte diese in Tüten und flüchtete. Bei dem Einbruch wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Foto ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/94626

Die Polizei bittet nun mit der Veröffentlichung der Aufnahme um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen? Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell