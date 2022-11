Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Discounter

Tabakwaren gestohlen

Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Sonntagabend (15. November 2022) in die Filiale eines Discounters an der Norbertstraße eingedrungen. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie eine männliche Person gegen 19:00 Uhr gewaltsam die Schiebetür am Eingang zur Filiale öffnet, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend nahm der Täter Tabakwaren aus dem Kassenbereich an sich, packte diese in Tüten und flüchtete wieder durch die Eingangstür und über den Parkplatz. Der Unbekannte war etwa 1,75 bis 1,85cm groß und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover der Marke Ellesse. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder der Person geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

