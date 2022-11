Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unbekannte stehlen Mähroboter

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag (14. November 2022), 09:30 Uhr, haben unbekannte Täter einen Rasenmäh-Roboter aus einem Garten an der Venloer Straße gestohlen. Die Diebe nahmen das Gerät der Marke Viking samt Ladestation mit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

