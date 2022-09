Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Flaschenpfand vs. Lebensgefahr

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 22.09.2022 gegen 20:00 Uhr bemerkte eine Streife der Bundespolizei, dass sich im Bereich Bahnsteig eins und zwei des Magdeburger Hauptbahnhofs ein Mann im Gleisbereich aufhielt, um dort Flaschen zu sammeln. Die Bundespolizisten begaben sich umgehend zum Ort des Geschehens und forderten den Mann auf, den Gleisbereich sofort zu verlassen. Dieser Ermahnung kam der aus Polen stammende Mann nach. Nachdem er sich aus dem Gefahrenbereich entfernt hatte, wurde er über die lebensgefährliche Situation, in die er sich begeben hatte, ausführlich belehrt und eine Personenüberprüfung im polizeilichen Informationssystem durchgeführt. Diese ergab, dass der aktuelle Wohnsitz des 27-Jährigen durch die Staatsanwaltschaft Bochum aufgrund eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Straftat ersucht wurde. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und allen weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich. Zudem wurde die ausschreibende Behörde über den derzeitigen Wohnort informiert. In diesem Zusammenhang appelliert die Bundespolizei nochmals, dass man sich mit dem Betreten des Gleisbereiches in Lebensgefahr begibt und dies unterlassen sollte!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell