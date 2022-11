Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen und führt immer wieder, auch bei nur zufällig in den Unfall verwickelten Personen, zu schweren Unfallfolgen. Je höher die gefahrene Geschwindigkeit, desto erheblicher die Verletzungen im Fall einer Kollision. In der Woche vom 7. bis zum 13. November 2022 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen ganze 482 Geschwindigkeitsverstöße fest. Zusätzlich registrierten die eingesetzten Beamten 75 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Hier ging es um die Handybenutzung am Steuer, Vorfahrtsverletzungen und nicht angelegte Sicherheitsgurte.

Insgesamt fielen in der vergangenen Woche zudem 44 Rad- oder Pedelecfahrer auf, die sich nicht an geltende Verkehrsregeln hielten. Bei neun Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe wegen des Verdachtes auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss entnommen.

Seitens des Verkehrsdienstes ist zudem eine gefühlte Zunahme von Tatbeständen der Kategorie "Führen von Fahrzeugen ohne Fahrerlaubnis" zu verzeichnen: Immer wieder fällt bei Kontrollen auf, dass die Fahrzeugführer ohne gültigen Führerschein unterwegs sind. In KW45 war das in neun Fällen so. Die Polizei kündigt an, dieser Entwicklung mit intensiven Überwachungsmaßnahmen zu begegnen. Im gesamten Kreisgebiet finden weiterhin Schwerpunktkontrollen statt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell