Emmerich am Rhein (ots) - Am Samstag (12. November 2022) gegen 19:00 Uhr wurde ein Altkleidercontainer durch unbekannte Täter in Brand gesteckt. Der Container befand sich an der Von-Bodelschwingh-Straße in Emmerich. Die bislang unbekannten Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter ...

mehr