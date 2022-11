Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

Motorradfahrer schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Samstag (12. November 2022) kam es gegen 17:00 Uhr auf der Wettener Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Kevelaer wollte in die Straße Engelsray abbiegen, musste seine Maschine verkehrsbedingt jedoch abbremsen. Ein ebenfalls auf einem Motorrad befindlicher 55-jähriger Mann aus Goch, welcher auch abbiegen wollte, sah den Mann zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er schlidderte in den vorrausfahrenden Motorradfahrer und verletzte sich dabei so schwer, dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Der andere Motorradfahrer blieb unverletzt.

