POL-KLE: Weeze - Bargeld aus schwarzem KIA Sorento entwendet worden

Weeze (ots)

Am Sonntag (13. November 2022) gegen 13:30 Uhr kam es in Weeze zu einem Diebstahl. Aus einem schwarzen KIA Sorento, welcher zur Tatzeit an der Hegenerstraße abgestellten gewesen war, entwendete ein bislang unbekannter Täter, Bargeld. Eine Zeugin gab an, dass Sie einen Radfahrer beobachtet habe, welcher sein Rad am Gebüsch abgestellt habe und dann zwischen den abgestellten Pkws entlang gegangen sei. Im Anschluss habe sich die Person mit dem Fahrrad vom Tatort entfernt.

Personen, welche Hinweise zum genannten Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

