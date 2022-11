POL-KLE: Weeze - Sporttaschen und Trikotsätze aus Kfz entwendet worden

Geldern (ots) - Am Samstag (12. November 2022) kam es zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr in Geldern auf dem Wertstoffhof an der Liebigstraße zu einem Diebstahl. Einer 28-jährigen Frau aus Geldern wurde, durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter, die Handtasche sowie Geldbörse und Schlüssel entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern ...

